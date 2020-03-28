المرجع الديني ..يوضح كيفية التعامل مع جثامين ضحايا كورونا

2020/03/29 | 00:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أكد المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، على ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية في دفن الميت بكورونا، مع الحرص على عدم انتقال العدوى للأصحاء.



وجاء في معرض إجابته على عدد من الأسلئة حول كيفية دفن المتوفي بفيروس كورونا وغسيله وتكفينه، وهل يجوز دفنه في المقابر العامة.



وأشار السيستاني إلى...

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