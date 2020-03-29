2020/03/29 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثر الحديث كثير في الايام القليلة الماضية عن حدوث انقلاب امريكي عسكري في العراق تزامنا مع مناورات اجرتها مع دولة الامارات التي تعتبر من دول المنطقة الاكثر قربا في الشان العراقي.المناورات هذه نفسها التي سبقت الاحتلال الامريكي للعراق قبل عام واحد وتحديدا سنة 2002 في صحراء نيفادا وهو ما ادلى به المحلل السياسي عباس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانقلاب في زمن فصائل المقاومة.. ساعة واحدة كافية للقضاء عليه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانقلاب في زمن فصائل المقاومة.. ساعة واحدة كافية للقضاء عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).