2020/03/29 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أعادت وزارة الاتصالات تشغيل الكابلات الضوئيَّة المتوقفة، ضمن مسار الفلوجة ــ المأمون والكيلو 160 باتجاه الرطبة، ضمن محافظة الأنبار.

وقالت مسؤولة قسم العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتيَّة بالوزارة إيناس الجلبي لـ»الصباح»: إنَّ الفرق الفنيَّة والهندسيَّة في الشركة تعملُ خلال فترة حظر التجوال على إدامة خدمة الاتصالات في عموم مناطق البلاد بما فيها المسار الخاص بمدينة الفلوجة ــ المأمون ومسار الـ 160 باتجاه مدينة الرطبة، إذ تمت إعادة ربط وتشغيل الكابل الضوئي لمسار فلوجة ــ مأمون التابع لمحافظة الأنبار».

وأشارت الى «إعداد خطة بحسب عمل كل مديريَّة للاتصالات والمعلوماتيَّة في عموم البلاد لصيانة البنى التحتيَّة وسرعة الاستجابة لأي قطع أو عارض يحدث في منطقة ما، بالتنسيق مع خلية الأزمة في المحافظات التي تقوم بتسهيل الوصول لموقع العمل، من أجل إدخاله الى الخدمة بمدة قطع لا تتجاوز بضع ساعات».

وتابعت الجلبي إنَّ «الملاكات قامت بتحويل مسار الكابل إلى مسار جديد تفادياً لأي انقطاع قد يحدث مستقبلاً، علاوة على عمل المسار القديم بعد صيانته»، موضحة أنَّ «هذا المسار يغذي محطات الاستجابة التابعة للشرطة ودائرة المرور».

وأضافت أنه تم أيضا «إنجاز عملية إصلاح قطع الكابل الضوئي لمسار الكيلو 160 باتجاه مدينة الرطبة وإعادته للخدمة بالرغم من فرض حظر التجوال في المحافظة، إذ كثفت الملاكات الفنيَّة والهندسية جهودها من أجل ديمومة خدمات الانترنت والاتصالات في عموم المناطق والمحافظات»، مؤكدة «سعي مديريات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في بغداد والمحافظات لمعالجة القطوعات التي تحدث في شبكة الكابل الضوئي أولاً بأول خصوصاً أنَّ عدداً كبيراً من المؤسسات التعليميَّة لجأت الى نظام التعليم الالكتروني في ظل الظروف التي يمر بها

البلد».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تنجز صيانة مسارين للكابل الضوئي في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تنجز صيانة مسارين للكابل الضوئي في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).