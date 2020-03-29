2020/03/29 | 00:32 - المصدر: السومرية نيوز

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قائد عمليات بغداد يوعز للقوات الامنية لتسهيل الامور الحياتية للمواطنين حصراً

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