اصابة اربعة عناصر من الشرطة بهجوم ارهابي جنوب صلاح الدين

2020/03/29 | 00:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بأن اربعة عناصر من الشرطة اصيبوا بهجوم ارهابي جنوب صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة ارهابية هاجمت الشرطة الاتحادية في المزاريع جنوب صلاح الدين، ما ادى الى اصابة اربعة عناصر بجروح متفاوتة".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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