2020/03/29 | 00:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دخل “مهدد الاسعاف” في البصرة، إلى عالم الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخوله إلى قائمة الملصقات المضحكة سريعًا، بعد ظهوره في مقطع فيديو هدد فيه فريق طبي بفتح النار عليهم اذا لم يغادرو المنطقة، خلال مهمة لفحص مريضة محجورة في المنزل.وعمد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى تصميم صوره خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: في خطوة تهكمية.. “مهدد الاسعاف” يدخل قائمة الملصقات في واتساب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: في خطوة تهكمية.. “مهدد الاسعاف” يدخل قائمة الملصقات في واتساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).