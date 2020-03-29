2020/03/29 | 00:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “بوبيلار ساينس” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن كيفية الحفاظ على علاقة قوية مع شريكك أثناء الالتزام بالحجر الصحي.وقالت المجلة، في تقريرها، إن وباء كوفيد-19 تسبب في عزل الكثير من الأمريكيين في منازلهم، نظرا لأن التباعد الاجتماعي يساعد على تسوية منحنى هذا المرض وتقليل خسائره على نظام الرعاية الصحية.لكن هذا الفيض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تبقى في الحجر مع زوجك دون تدمير علاقتكما؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تبقى في الحجر مع زوجك دون تدمير علاقتكما؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).