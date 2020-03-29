أول اجتماع افتراضي لحكومة كوردستان يبحث ملفين

2020/03/29 | 00:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، على أول اجتماع افتراضي لوزراء حكومته لمناقشة ملفين.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، أن بارزاني أشرف، عن طريق تقنية الفيديو على اجتماع خاص بتقييم الاوضاع الاقتصادية وتنفيذ اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع التي عقد بمشاركة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، شهد التحاور بشأن اخر التطورات في الاوضاع الصحية وخطط الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وتبعاتها على اقتصاد اقليم كوردستان وانخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.

وأشاد رئيس الحكومة بالمؤسسات الحكومية المعنية التي بذلت كل ما بوسعها لحماية سلامة المواطنين، مؤكدا على توفير المستلزمات الضرورية للاهالي وخصوصا المواد الغذائية.

واضاف البيان ان الاجتماع شهد مناقشة اعمال لجنة الغذاء والدواء والتأكيد على اعادة تنظيم الصرفيات لمواجهة الازمة المالية، مشيراً الى اهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

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