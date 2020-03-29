بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يقرر فتح المصارف لصرف رواتب الموظفين

2020/03/29 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ صلاح الدين

قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، اليوم السبت، فتح المصارف لصرف رواتب الموظفين من السا...





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