تحذير طبي للأزواج من التفكير بالإنجاب في زمن كورونا

2020/03/29 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كبيرة الأطباء في إسكتلندا كاثرين كالديروود، الأزواج لعدم التفكير في الإنجاب خلال هذه الفترة، التي يشهد فيها العالم تفشي وباء كورونا الذي يحصد أرواح الآلاف يوميا.

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