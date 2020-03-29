فرنسا تطلب مليار كمامة لمواجهة كورونا

2020/03/29 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، السبت، إن فرنسا طلبت "أكثر من مليار" كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي إلى "إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا"، مذكراً بأن بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.

وسجلت فرنسا حصيلة إصابات مؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا وصلت إلى 37,575، علما أن 17,620 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات (أي بزيادة 1,888 حالة استشفاء) بينهم 4,273 في العناية المشددة.

وتسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.

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