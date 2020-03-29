نانسي لبناتها: اعملوا اللي بدكن ياه بس حلوا عني

2020/03/29 | 01:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن كيفية قضاء وقتها في المنزل، أثناء تطبيقها العزل الذي فرضه فيروس كورونا على الجميع، لمنع انتشار العدوى، بعد إصابة العديد من المشاهير ووفاة مواطنين من مختلف أنحاء العالم.وقالت نانسي في تصريحات تلفزيونية، إنها تقضى معظم الوقت مع بناتها، مشيرة إلى أنها تمكث في المنزل منذ أسبوعين، بدأ […]

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