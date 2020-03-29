إليسا تعتبر كورونا سلاحا بيولوجيا

2020/03/29 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على التواصل مع جمهورها في ظل حالة الأزمة العالمية التي تشهدها دول عديدة حول العالم جراء تفشي فيروس كورونا، إذ استقبلت الفنانة اللبنانية أسئلة جمهورها عبر موقع “تويتر” وأجابت على العديد من الأسئلة، كان أقواها تأثيرا ابتعادها عن والدتها هذه الفترة.وكشفت إليسا، في معرض ردها على أسئلة المواطنين أنها […]

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