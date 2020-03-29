فيديو| عملية ليلية تنهي قصة شاب رفض إخضاع والدته لفحص فيروس

2020/03/29 | 01:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراعتقلت قوات الأمن، مواطنًا رفض تسليم والدته إلى كوادر وزارة الصحة بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

اعتقلت قوات الأمن رجلًا في البصرة هدد بإطلاق النار على فريق طبي قدم لإخضاع والدته لفحص فيروس "كورونا"

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت 28 آذار/مارس، مقطعًا مصورًا يظهر رجلًا في العقد الثالث من العمر، وهو يهدد فريقًا طبيًا قدم إلى منزله، في حي الحسين، لاصحاب والدته لغرض إخضاعها لفحص فيروس كوفيد 19.

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وحصيلة إصابات جديدة

ورد الشاب على طلب الفريق مهددًا بفتح النار على سيارة الإسعاف، مطالبًا الفريق بالانسحاب وعدم العودة.

وأثار المقطع المصور غضبًا واستياءً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات باعتقاله فورًا ومحاسبته، والتشديد على ضرورة دعم الكوادر الطبية وإجراءات الوقاية من الفيروس الفتاك.

إثر ذلك، أعلنت قيادة الشرطة في محافظة البصرة، في وقت متأخر من مساء السبت، اعتقال الشباب، كما نشرت مقطعًا مصورًا آخر يظهر لحظة اعتقاله.

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