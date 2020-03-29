كورونا قد تبعد راموس عن ريال مدريد

2020/03/29 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤثر تفشي فيرس كورونا على تمديد عقد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني خاصة أن تجديد العقد بات محل شك لصاحب الـ34 عامًا.

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