محمد بن زايد يهاتف بشار الأسد

2020/03/29 | 01:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ناقش ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.وأكد بن زايد للأسد، دعم بلاده للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن “التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار”.وقال: “سوريا لن تبقى وحدها […]

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