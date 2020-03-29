أحمد الخميسي - أنطون تشيخوف .. بطولة الأطباء

2020/03/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي الأطباء أصحاب البلاطي البيضاء هم من يقف الآن في مواجهة الوباء.خط الدفاع الأول عن الحياة، خط الدفاع الأخير.لكننا لم نلتفت يوما بالاهتمام الكافي إلى أولئك الأبطال، ولم نعطهم حقهم من التقدير.في سبتمبر 1891 كتب فلاديمير تيخونوف رئيس تحرير مجلة" سيفر" الروسية ( الشمال) إلى أنطون تشيخوف يسأله قصة للنشر في المجلة، وأجابه تشيخوف بأنه يكاد أن ينتهي الآن من قصة وسوف يرسلها إلى المجلة، وناشده تيخونوف أن ي......

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