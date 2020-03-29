عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح6

2020/03/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي عاد جو العمل من جديد ينشط في المكتب وعين ميمي على كل حركة من حركات رضاب تتابعها بدقة، فليس من المعقول أنها تسكن في ذلك البيت الفخم على طريق الدورة السريع براتبها وحده، لقد عرفت الكثير عنها من صلاح ومتابعته لها فهي تعيش مع والدتها فقط براتب الألف دولار شهريا، منذ أن عادت قبل أربع سنوات من عمان حيث عملت هناك فترة طويلة بعد تخرجها من الجامعة المستنصرية بأختصاص اللغة الفرنسية، كان أبيها وأخيها الأصغر ......

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