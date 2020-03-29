عامر صالح - كورونا المستجد- كوفيد 19 - بين سيكولوجيا نظرية المؤامرة والوعي المجتمعي

2020/03/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح أكدت آخر البيانات الإحصائية لحد كتابة هذا المقال أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصاب أكثر من657 ألف شخص فيما يقترب عدد الوفيات من 30 ألف, وعدد المتعافين يتجاوز ال 141 ألف بقليل, وتتصدر أمريكا قائمة بلدان العالم من حيث حجم الأصابة حيث بلغت أكثر من 120 ألف أصابة ثم تليها أيطاليا أكثر من 92 ألف, والصين أكثر من81 ألف, وأسبانيا اكثر من 72 ألف, ثم ألمانيا اكثر من 57 ألف, ثم فرنسا اكثر من 37 ألف وبع......

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