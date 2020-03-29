انتحار ممرضة إيطالية مصابة بكورونا خوفا على الآخرين

2020/03/29 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت تقارير إخبارية أن ممرضة إيطالية تبلغ من العمر 34 عاما تعمل في الخطوط الأمامية لمجابهة فيروس كورونا أنهت حياتها خوفا على أرواح الآخرين.وكشفت التقارير أن الممرضة الإيطالية قتلت نفسها بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في محاولة لإنقاذ أرواح الآخرين.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن دانييلا تريزي كانت تعاني من […]

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