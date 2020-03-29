الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً في سماء الرياض 

2020/03/29 | 02:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – اعترضت القوات السعودية صاروخا بالستيا في سماء الرياض قبيل منتصف ليل السبت، حسبما أفادت قناة حكومية، في أول هجوم صاروخي ضد العاصمة منذ أن أعلن متمردو اليمن تعليق ضرباتهم ضد المملكة قبل نحو ستة أشهر.ولم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي.وقالت قناة “الاخبارية” في تغريدة على تويتر “اعتراض صاروخ في […]

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