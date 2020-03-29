وفاة زعيم حركة الحقوق المدنية الأميركي أقرب الأصدقاء الى مارتن لوثر كينغ

2020/03/29 | 02:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – الزمان – توفي زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة جوزيف لوري الذي كان مقرباً من مارتن لوثر كينغ، عن عمر 98 عاما الجمعة.وأعلن معهد جوزيف وإيفلين لوري أن “القس المبجّل المحبوب لدينا الدكتور جوزيف إكولس لوري انتقل بسلام (إلى الموت) وهو في منزله” محاطا ببناته، مضيفا أن “إرث خدمته […]

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