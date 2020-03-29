حكيمة لعلا - يوميات الحجر (7) وجها لوجه

2020/03/29 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا قد يرى الكثير منا فوضى وعدم انضباط في تصرفات الكثير من أفراد مجتمعنا، قد نعتبر ذلك خطرا علينا، مع العلم أننا نحتاط من هؤلاء قبلا و آنيا، لقد تركناهم في بؤرهم، فهم يسكنون في أحياء تعج بهم، كان علينا فقط الابتعاد عنهم، كانت النخبة منا تسميهم (بالمتخلفين)، كان لابد لنا أن يكون لدينا قطيعنا المتخلف لننتشي بفكرنا، نقيم محاضراتنا في فنادق فاخرة، نتحدث لغة غريبة عنهم، نفاخرهم بممتلكاتنا وبهندامنا.كان......

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