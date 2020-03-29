مؤيد احمد - غروب ايديولوجيا الراسمالية النيو ليبرالية وتنامي عنصر الوعي الاممي والاشتراكي اثر كورونا

2020/03/29 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد غروب ايديولوجيا الراسمالية النيو ليبراليةوتنامي عنصر الوعي الاممي والاشتراكي اثر كورونا مؤيد احمد 28 آذار 2020 مع وصول اصابات بفايروس كورونا- كوفيد -19 في العالم اليوم، 28 آذار 2020 ، الى اكثر من 605 الف اصابة وعدد الوفيات بسببها الى اكثر من 27600 حسب معلومات جامعة جونز هوبكينز الامريكية وانتشار الوباء في اكثرمن 200 بلد، نرى بوضوح باننا نعيش منذ فترة لحظا......

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