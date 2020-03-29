2020/03/29 | 03:09 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام سعودية: اعتراض صواريخ في سماء الرياض وجازان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 03:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام سعودية: اعتراض صواريخ في سماء الرياض وجازان) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام سعودية: اعتراض صواريخ في سماء الرياض وجازان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).