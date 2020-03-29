حسين الجسمي يستحلفكم أن تبقوا في منازلكم

2020/03/29 | 03:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استحلف الفنان الإماراتي حسين الجسمي، متابعيه أن يبقوا في منازلهم وأن لا يخرجوا منها خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول لوباء عالمي.وكتب الجسمي تغريدة قصيرة عبر صفحته على تويتر جاء فيها ” بالله عليكم … أنفسكم وأهلكم ووطنكم أمانه حافظوا عليها”.وأتبع تغريدته بوسم “#خلك_في_البيت #خليك_بالبيت #StayHome”.ونشر كذلك مقطع […]

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