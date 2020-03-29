كيف نجنّب الأهل فقدان أعصابهم خلال الحجر؟

2020/03/29 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لقد وضعت أطفالي في الثلاجة، الأمر رائع!”… إنها واحدة من نكات الأهل التي تنتشر على الإنترنت بعد قرار الحجر المنزلي الإلزامي الذي تتبعه فرنسا لمواجهة فيروس كورونا، لكن هناك خطر أن يصبح المزاح حقيقة.تطرح المجموعة النسوية “#نو_توت (نحن كلّنا)” مبادرة للحماية واحتواء “الانفجار” وتشير إلى أن “الحجر مناسبة لتمضية الكثير من الوقت مع […]

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