دراسة: تغيير وقت النوم يسبب كارثة

2020/03/29 | 03:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طبية حديثة أن تغيير وقت النوم له نتائج "كارثية" على صحة الإنسان، مشيرة إلى أن التأخر 30 دقيقة فقط عن موعد النوم المعتاد قد يكون سيئا للصحة بشكل لا يصدق.

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