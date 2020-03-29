ترامب يوافق على إعلان ميشيغن منطقة كوارث

2020/03/29 | 03:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على طلب حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر من وكالة الطوارئ الفدرالية (فيما) إعلان ميشيغن منطقة كوارث، لمساعدة الولاية في مواجهة وباء كورونا.

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