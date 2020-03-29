إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا

2020/03/29 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل أسطورة حراسة المرمى التركية وحارس برشلونة السابق روشتو ريتشبار للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

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