سياسيون يستذكرون مجزرة التون كوبري وطوز خورماتو

2020/03/29 | 04:04 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن حزنه إزاء الذكرى السنويَّة التاسعة والعشرين لمجزرة التون كوبري وطوز خورماتو، بينما طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد الحكومة الاتحاديَّة بتعويض أسر الشهداء مادياً ومعنوياً.

وقال الحلبوسي، في بيان لمكتبه تلقته "الصباح": "نستحضر بعظيم الحزن والألم المجزرة التي ارتُكبت بحق أهلنا من أبناء المكون التركماني في 28 آذار 1991، التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين من أبناء التون كوبري وطوز خورماتو، والتي لا تزال آلامها وآثارها حاضرة في قلوب وذاكرة جميع العراقيين".

‏واضاف رئيس البرلمان "وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهلنا من ذوي الضحايا وشعبنا العراقي، ‏سائلين الله عزَّ وجلَّ أنْ يربط على قلوب أسرهم بالصبر، وأنْ يمنَّ على بلدنا وشعوب العالم بالأمن والسلام والطمأنينة".

في الإطار نفسه، طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، في الذكرى الأليمة لمجزرة تازة وطوز خورماتو وآلتون كوبري وكركوك لعام1991، الحكومة الاتحادية بتعويض أسر الشهداء مادياً ومعنوياً.

وذكر الحداد، في بيان تلقته "الصباح" أنه "يصادف اليوم 28 آذار الذكرى السنوية التاسعة والعشرون للمجزرة البشعة التي اقترفها النظام الدكتاتوري البائد ضد شعبنا التركماني في تازة وطوزخورماتو وكركوك والتون كوبري عام 1991، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي شهداء تلك الفاجعة التي أدت وللأسف الشديد الى تشريد أعدادٍ كبيرة من المكون التركماني ومداهمة منازلهم وقتل الشباب بهدف طمس الهوية التركمانيَّة" .

وطالب الحداد "الحكومة الاتحاديَّة بضرورة تعويض أسر الشهداء مادياً ومعنوياً، وضمان استحقاقات أولاد الشهداء، والعمل من أجل إزالة آثار الماضي وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة والاهتمام بجميع المناطق التي تضررت في زمن النظام السابق والحفاظ على مكونات الشعب بكل قومياته وأطيافه".

وتابع "الرحمة والغفران لشهداء الشعب التركماني وشهداء العراق جميعاً".

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