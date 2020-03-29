كيف يغزو كورونا الرئتين .. وماذا يفعل بهما؟

2020/03/29 | 04:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /خبرني – بدأت جائجة “كوفيد 19” أو ما يعرف باسم فيروس كورونا المستجد، في أواخر عام 2019، عندما ظهرت حالات من الالتهاب الرئوي في الصين لسبب غير معروف.فيما بعد عُرف سبب الالتهاب الرئوي، وهو فيروس جديد، اسمه العلمي “سارس كوف 2″، أو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة 2، أو “كوفيد 19” وفقا لتسمية […]

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