2020/03/29 | 04:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يضطر عدد كبير من الناس للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات ‏الاحترازية المتزايدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ‏‏”كوفيد 19″.‏ ولكن قبل بداية العمل، يحتاج كل شخص أن يطمئن أن حاسوبه ‏المحمول “لابتوب” الذي يأخذه معه في معظم مشاويره الخارجية، ‏معقم بصورة كافية من أي فيروسات أو جراثيم أو ميكروبات ‏وبالطبع فيروس كورونا.‏ يقدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تعقم حاسوبك المحمول من كورونا؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تعقم حاسوبك المحمول من كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).