2020/03/29 | 05:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ كاظم لازم

يستعد المخرج المسرحي العراقي المقيم في أستراليا منير العبيدي لتقديم مسرحية المونودراما (بعد الطوفان).

تتناول المسرحيَّة قصة شاب يتحدى فيروس (كورونا) في غرفته وبعد حوارات طويلة معه يتغلب عليه من خلال لعبة البوبجي.

تقدم المسرحية التي قام بتأليفها الكاتب عباس الحربي ويجسد شخصيتها الرئيسة غيث العبيدي في مدينة سدني مطلع شهر نيسان المقبل في أحد ملتقيات الشباب.

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