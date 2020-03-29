تحذير لسكان نيويورك ونيوجرزي وكونيتيكت من السفر لمدة 14 يوما

2020/03/29 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سكان نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت من السفر الداخلي غير الضروري لمدة 14 يوما.

وقال المركز، في نصيحة سفر نشرت على موقع الإلكتروني، إن التحذير لا ينطبق على العاملين في صناعات البنية التحتية بما في ذلك النقل بالشاحنات، والصحة العامة، والخدمات المالية، والإمدادات الغذائية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلى عن فكرة فرض حجر صحي على هذه الولالايات، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة الفيروس .

وقال ترامب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، اصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقاً لحدودها.

وتشير آخر أرقام مركز المعلومات في جامعة " جونز هوبكنز" إلى أن عدد الوفيات المسجلة حتى مساء السبت بالتوقيت المحلي بلغ 2147 حالات، فيما ارتفعت الإصابات إلى 122 ألفا و666 حالة.

ودخلت الأسواق الأميركية مرحلة تباطؤ، حيث تراجعت أرباح شركات الطيران والمطاعم والفنادق والشركات التجارية المختلفة وأغلقت عدد من مصانع السيارات، ما انعكس سلبيا على التوظيف، واضطرت هذه الشركات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة.

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