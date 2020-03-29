هل تساهم العدسات اللاصقة في نقل كورونا؟

2020/03/29 | 05:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكّدت مجموعة من الخبراء أنّ “تجنب العدسات اللاصقة واختيار النظارات، يساهم في تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا”.وأوضح الباحثون أنّ “ارتداء النظارات أيضاً يوفر حماية إضافية عن طريق حماية العين من القطرات المتناثرة، في حال عطس أحد الأشخاص المصابين بالفيروس”.وأكد الخبراء أن “الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة هم أكثر عرضة للمس عيونهم طوال […]

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