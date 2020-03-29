كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر؟

2020/03/29 | 05:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تقضى النجمة نانسى عجرم وقتها في العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى مع بناتها و أسرتها، لافته أنها في المنزل منذ أسبوعين و في البداية كان الوقت مروره صعب لكنها الآن تأقلمت مع الوضع.وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:” أنا بتسلى […]

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