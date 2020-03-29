""لم يحدث ابدا أن حصلت في السابق".. وفاة أول رضيع جراء فيروس كورونا

2020/03/29 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رضيع أميركي جراء اصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية الينوي الأميركية السبت.

وقال حاكم الولاية جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت ادارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابيا.

وقالت رئيسة الادارة نغوزي ايزيكي في بيان انه "لم يحدث ابدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19"، وأضافت ان "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".

وقال بريتزكر الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ "أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا".

وتوصلت دراسات متعددة الى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة، ولكن معظم هذه الدراسات استثنى الأطفال الصغار والرضع من خطر الوفات جراء الفيروس.

تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الينوي.

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