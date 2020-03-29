المعتقلون والنازحون هم الخاسر الأكبر من “كورونا” في سوريا

2020/03/29 | 05:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش السوريون اليوم أزمة جديدة تضاف إلى سابقاتها خلال تسع سنوات من الحرب، مع انتشار فيروس “#كوفيد-19″، أو ما يسمى “كورونا”، والذي يواجهه المواطنون عُزّلاً دون وسيلة للوقاية منه، فلا

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