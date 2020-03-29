2020/03/29 | 06:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم إنذار وغداً إنتحار فيديو لعائلة يثير تساؤلات بشأن الإجراءات الحكومية حيال الوباء بغداد-الزمان ألقى شريط فيديو لعائلةِِ عراقية محجورة في محافظة واسط هددت خلالهُ بالانتحار الجماعي بظلاله على طبيعة الاجراءات التي تتخذها الجهات التنفيذية والمؤسسات الصحية أزاء العوائل التي يصاب أحد أفرادها بوباء كورونا أو يتوفى من جرائهِ وبعد ان […]

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