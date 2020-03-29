2020/03/29 | 06:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبات أمريكية على أحزاب وشخصيات عراقية بتهمة التعاون مع إيران واشنطن – مرسي ابو طوق اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية امس فرض عقوبات على احزاب وشخصيات عراقية متهمة اياها بالتعاون مع ايران وعدم تمكين العراق من الاستغناء عن استيراد الطاقة من طهران.وافاد بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس بإدراج […]

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