كورونا يتسبب برفع أسعار البرتقال بالأسواق العالمية

2020/03/29 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال ستيفن إينس، خبير استراتيجيات الأسواق العالمية لدى دار أكسيكورب للصيرفة”، ان انتشار وباء كورونا زاد من حجم الإقبال على عصير البرتقال.ولفت إلى أن خصائص البرتقال تساهم في تعزيز جهاز المناعة “بالتالي تدفع المستهلكين إلى زيادة الطلب عليه، ولكن قلة القدرة الاستيعابية لخطوط النقل، نظرا لخفوت حركة الطيران، تعني أن الأسواق لا تستطيع […]

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