2020/03/29 | 06:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي عهد أبو ظبي يدعم الأسد بمواجهة كورونا دمشق – الزمان اجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد، هو الأول منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 اكد له خلاله وقوف دوله الامارات مع سوريا بمواجهة وباء كورونا.ونقل عن ولي عهد أبو ظبي […]

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