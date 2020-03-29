كورونا يلقن هيفاء وهبي درسا

2020/03/29 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إن الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد علمها درسا.وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “علمتني كورونا أن الحجر الصحي نعمة في ناس محرومين منها”.وجاءت تغريدة هيفاء وهبي لحث جمهورها ومتابعيها على ضرورة الالتزام بالجلوس في المنزل، منعا من تفشي فيروس […]

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