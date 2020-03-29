توقف مسلسل هند صبري لرمضان بسبب كورونا

2020/03/29 | 06:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الفنانة المصرية، هند صبري، توقف تصوير مسلسلها التلفزيوني، “هجمة مرتدة”، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.وتابعت خلال مداخلة عبر “فيديو كونفرانس”، مع فضائية “فرانس 24”: “لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفًا فينا”.[…]

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