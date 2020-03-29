أولويات الزرفي تلبية مطالب المتظاهرين بانتخابات مبكرة

2020/03/29 | 07:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، ان من أولويات حكومته، تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة....

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