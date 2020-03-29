علاجات منزلية لآلام الأسنان خلال العزل

2020/03/29 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يتطلّب العزل والتباعد الاجتماعي البحث عن بدائل وحلول لكثير من المشاكل ومنها آلام الأسنان.إذا لك تكن المشكلة خطير وتتطلّب رؤية طبيب الطوارئ، يمكنك السيطرة عليها وعلاج نزيف اللثة والتورّم في المنزل، باستخدام الطرق التالية: * المضمضة بالماء والملح تخفّف تورّم اللثة، وتقلل آلام الأسنان، وتظهّر الفم بطريقة فعالة منم الالتهابات.* يمكنك […]

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