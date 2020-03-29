تقنية ثورية لعلاج الصلع

2020/03/29 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /طور علماء يابانيون تقنية جديدة للمساعدة في علاج الصلع عن طريق زرع خلايا شعر المريض مباشرة في فروة رأسه لتحفيز نمو الشعر من جديد.تم تطوير التقنية من قبل فريق من أطباء الجلد من مستشفى جامعة طوكيو الطبية، بقيادة ريوجي تسوبوي، حيث اختبر الفريق التقنية على 50 رجلاً و15 امرأة تتراوح أعمارهم بين 33 […]

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