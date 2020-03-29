العراق.. اصابة 4 عناصر للشرطة الاتحادية بهجوم ارهابي

2020/03/29 | 08:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، اليوم الاحد، بأن اربعة عناصر من الشرطة اصيبوا بهجوم ارهابي جنوب صلاح الدين وسط العراق....

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