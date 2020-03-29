شاهد.. ماذا يعني تسريب خطة ترامب لضرب الحشد الشعبي؟

2020/03/29 | 08:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب والباحث السياسي اللبناني حسن حردان بأن تخطيط الإدارة الأمريكية وتسريبه الى الإعلام يكشف بان هناك نقاشا في داخل الإدارة الأمريكية والذي فيه...

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